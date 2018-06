Em Belo Horizonte, Palmeiras tenta aliviar pressão sobre elenco e treinador

O Palmeiras joga nesta quarta em Belo Horizonte contra o Cruzeiro com a cabeça em afastar a proximidade de uma possível crise por causa das oscilações recentes. Na última rodada, perdeu de virada para o Sport em casa por 3 a 2.

+ MORELLI: Em cinco meses efetivos de Roger Machado no Palmeiras, o time ainda não joga bem

Questionado, o técnico Roger Machado conta com um bom resultado para ganhar tranquilidade para o duelo do próximo sábado, o clássico com o embalado São Paulo pela 9.ª rodada, no Allianz Parque.

Possível titular no lugar do meia Lucas Lima, um dos atletas em xeque e que chegou a ser vaiado pela torcida na última partida, Hyoran quer ocupar seu espaço, mas se sente incomodado com as críticas ao companheiro.

"Eu fico muito triste pela cobrança enorme em cima do Lucas Lima. Sabemos da qualidade dele, é nível seleção brasileira. Quando entro em campo, procuro não focar muito nisso porque tenho de corresponder. E venho buscando meu espaço desde que cheguei. Pela qualidade do grupo, nunca foi fácil e não vai ser fácil agora.”

O time não terá Felipe Melo, que sofreu uma pancada no joelho e será poupado. Recuperados de lesão, Artur e Moisés devem ser opções no banco. Sem o volante titular, Thiago Santos deve jogar ao lado de Bruno Henrique, e Willian volta a jogar depois de ser poupado.

Com 11 pontos, o Palmeiras ocupa a 7ª posição do Nacional. Tem um ponto a mais que o adversário desta quarta, em 10º.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique (Bruno Silva), Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Rafael Sobis; Sassá. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e V. Luis; T. Santos, B. Henrique e Hyoran (Lucas Lima); Dudu, Keno e Willian. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Braulio Machado (SC).

Local: Mineirão.