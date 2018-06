Em Berlim, sucessor de Del Nero acompanha treino da seleção

BERLIM - Rogério Cabloco, considerado como o homem que vai substituir Marco Polo del Nero na presidência da CBF, acompanhou nesta segunda-feira o treino da seleção em Berlim, às vésperas do amistoso.

Caboclo já acompanhou a seleção brasileira na Rússia, na semana passada. Mas não foi visto nos treinamentos do time. Agora, não apenas esteve à beira do campo, como também pousou para fotos e conversou informalmente com os jornalistas. Oficialmente, o presidente interino da CBF é António Nunes. Mas que não viajou.

Por anos, a seleção percorreu a Europa sem a presença de sua cúpula. Desde 2015, com a prisão de José Maria Marin, o time nacional contava apenas com a direção técnica da CBF em suas viagens para amistosos e mesmo em torneios, como a Copa América.

Indiciado nos EUA por suspeitas de corrupção, Del Nero foi afastado do futebol pela Fifa em dezembro de 2017 e aguarda uma definição até o final de abril. Mas, desde 2015, evita viajar ao exterior para que não seja detido e extraditado aos tribunais americanos.

Numa manobra promovida por Del Nero, Caboclo recebeu o apoio de uma parte significativa das federações estaduais, garantindo sua futura eleição para a presidência da CBF.

Walter Feldman, secretário-geral da CBF, também esteve presente no estádio Olímpico de Berlim.