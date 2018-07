Em BH, América-MG ganha duelo mineiro contra o Boa e se mantém no G-4 da Série B

O estádio Independência, em Belo Horizonte, recebeu nesta terça-feira um duelo mineiro pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O dono da casa, o América-MG, se deu bem e se manteve no G-4 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Boa.

Com o resultado positivo, o clube comandado pelo técnico Enderson Moreira continua na terceira colocação, com 23 pontos, e agora há sete jogos sem perder, sendo três empates e quatro vitórias. Do outro lado, o time de Varginha (MG), com 16 pontos, está próximo da zona de rebaixamento.

Mesmo atuando fora de casa, o Boa começou melhor que o América-MG e por muito pouco não abriu o placar aos 14 minutos. Wesley roubou a bola de Zé Ricardo na entrada da área, avançou e chutou cruzado. O goleiro João Ricardo conseguiu espalmar em escanteio.

A partir dos 30 minutos, o América-MG conseguiu equilibrar a partida e começou a levar susto ao gol adversário. Aos 32, Matheusinho recebeu um passe açucarado de Ruy e soltou uma bomba que o goleiro Daniel Luiz conseguiu defender.

Se entrar dentro da área estava difícil, Ruy resolveu arriscar de longe e abriu o placar aos 42 minutos. O meia acertou o ângulo do goleiro visitante e deixou o time mandante à frente antes de ir ao intervalo.

Na segunda etapa, a situação do América-MG ficou ainda mais tranquila. Com 11 minutos, novamente Ruy acertou um chute forte de fora da área, que estufou as redes e deixou o time de Belo Horizonte com dois gols de diferença no placar.

Para piorar o trabalho do técnico interino Nedo Xavier, o Boa ficou com um jogador a menos aos 20 minutos. Daniel Luiz deixou o gol, dominou mal a bola e teve que fazer falta sobre Bill em seguida. Como era chance de gol, o árbitro mostrou cartão vermelho para o goleiro. Desta forma, o clube de Varginha preferiu ficar contido para evitar uma derrota com um placar elástico.

Os dois times voltam a campo neste sábado. O América-MG enfrenta o Guarani, novamente no estádio Independência, na capital mineira, às 16h30. O Boa vai até Londrina (PR) para enfrentar o Londrina, no estádio do Café, às 19 horas. Os jogos serão válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 0 BOA

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Rafael Lima, Messias e Pará; David, Zé Ricardo, Renan Oliveira (Ruy) e Matheusinho (Gerson Magrão); Luan (Neto Moura) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

BOA - Daniel Luiz; Ruan, Caíque, Júlio Santos e Paulinho; Escobar (Geandro), Diones e Fellipe Mateus; Reis (Fabrício), Thaciano e Wesley (Casagrande). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Ruy, aos 42 minutos do primeiro tempo; Ruy, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

CARTÃO VERMELHO - Daniel Luiz (Boa).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 15.874,00.

PÚBLICO - 2.921 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).