Em BH, Flamengo espera repetir boa atuação do 1º turno Em 26 de setembro, uma quarta-feira, o Atlético Mineiro, com um jogo a menos, precisava vencer o Flamengo para se reaproximar do líder Fluminense. Nesta quarta, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a história se repete. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o time carioca quer repetir a boa atuação do primeiro jogo - dominou a equipe mineira do início ao fim, no Engenhão, e venceu por 2 a 1 - e ficar ainda mais distante da zona de rebaixamento.