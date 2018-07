Em BH, Internacional enfrenta o América-MG podendo assumir a liderança da Série B

Depois de conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional agora almeja a liderança. Para isso acontecer, os comandados do técnico Guto Ferreira terão que vencer o América-MG nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada.

O Internacional vem de vitórias sobre Figueirense (2 a 1) e Náutico, no último sábado, por 4 a 2. Os resultados colocaram os gaúchos no terceiro lugar com 11 pontos. Para terminar a rodada no primeiro lugar, terá que torcer para o Juventude não vencer o ABC e para o Guarani tropeçar contra o Paysandu. O América-MG, que vem de derrota para o Vila Nova, caiu para o 12.º lugar com oito pontos e busca a reabilitação.

Para derrotar o Internacional e voltar a ficar perto do G4, o técnico Enderson Moreira terá desfalques no time mineiro. O meia Ruy e o atacante Marion estão entregues ao departamento médico com lesões musculares e não foram relacionados. Além deles, Gustavo Blanco e Juninho ainda não se recuperaram e também foram vetados.

Por outro lado, Enderson Moreira terá reforços. O volante Zé Ricardo retorna de suspensão e será titular novamente. Já o atacante Luan e o lateral-direito Norberto, poupados diante do Vila Nova, também estão confirmados.

No Internacional, Guto Ferreira também vai fazer uma mudança em relação ao time que venceu o Náutico. No treino visando o confronto, nesta segunda-feira, o treinador escalou o atacante Marcelo Cirino aberto na direita no lugar do uruguaio Nico López, com William Pottker centralizado e Carlos bem aberto pela esquerda.

O treinador tenta ajustar o sistema defensivo que já sofreu seis gols na Série B, além de oito nos últimos sete jogos - contando as partidas contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Léo Ortiz e Danilo formarão a dupla defensiva mais uma vez.