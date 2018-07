Em BH, Sport terá mesmo time que ganhou último jogo

RECIFE - O time do Sport que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, é o mesmo que iniciou o jogo contra o Coritiba, no último dia 11, quando o time pernambucano ganhou por 1 a 0, mesmo jogando em Curitiba.

Para o Sport, esta será a sua quinta partida no Brasileirão, já que a última, que seria contra o Bahia, foi adiada para 4 de junho por ter coincidido com uma greve de policiais militares no Recife.

A orientação do técnico Eduardo Baptista no enfrentamento contra o vice-líder é jogar na frente, buscando o gol. Mesmo com uma partida a menos, o time pernambucano está na 10.ª colocação do campeonato, com sete pontos.