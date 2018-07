Vagner Love tem a terceira camisa mais vendida do Corinthians

O atacante Vagner Love vive um ótimo momento no Corinthians. Prestes a ser campeão brasileiro com o clube, ele festeja a volta por cima na reta final do campeonato e cai no gosto da torcida. Tanto que sua camisa já é a terceira mais vendida no clube, atrás apenas de Renato Augusto e Jadson.

Um dado interessante é que Love utiliza o número 99 nas costas, que não é comum, o que torna sua façanha ainda mais especial porque ele só perde para dois números tradicionais do futebol, o 8 de Renato Augusto, e que tem uma tradição de ter sido a camisa de Sócrates, e o 10 de Jadson, o número mais emblemático do futebol.

Logo que chegou ao Corinthians, no início do ano, Love sofreu com uma certa desconfiança da torcida e acabou perdendo espaço para o atacante Luciano até a metade do Campeonato Brasileiro. Mas, com a lesão do companheiro, ele assumiu a vaga, passou a fazer gols, ser decisivo e agora é peça importante no esquema montado pelo técnico Tite.

O bom desempenho fez o jogador cair no gosto da torcida e agora ele está a uma vitória de comemorar o título brasileiro, seu primeiro com a camisa do Corinthians. Ele tem contrato até metade do próximo ano e ele vai esperar o campeonato terminar para discutir seu futuro com a diretoria.