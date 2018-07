Em boa fase, Barrios elege Grêmio como 'melhor escolha da carreira'

O atacante paraguaio Lucas Barrios afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, que a ida dele para o Grêmio foi uma das melhores decisões que tomou e, por isso, vive o melhor momento de toda a carreira. O jogador foi autor de dois na vitória do time gaúcho contra o Fluminense por 3 a 1, na última quarta, em Porto Alegre, na primeira partida entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Mesmo estando no Palmeiras, trabalhei buscando o meu espaço. O treinador que estava ali, que hoje é de novo o Cuca, jogava em um outro sistema. No Palmeiras e na seleção (paraguaia), como bom profissional, aceito a decisão do treinador e sempre tratei de buscar o meu espaço. Em um ano não tive sequencia. Além de estar entrando pouco, no Palmeiras, sofri algumas lesões, que é normal todo jogador se machuca às vezes, e não consegui ter uma sequência. Uma das melhores decisões que tomei na minha carreira foi vir para o Grêmio", enfatizou o jogador.

O argentino - naturalizado paraguaio - elegeu o tratamento que recebeu da direção do clube e do treinador Renato Gaúcho pontos fundamentais para o sucesso dele no Grêmio - foram nove gols em 15 jogos pela equipe gaúcha. "É um conjunto de muitas coisas que estão acontecendo aqui no Grêmio e que, graças a Deus, estou aproveitando. Sabia que era um clube muito grande, mas quando se está aqui, nota-se muito mais a diferença, porque você só enfrentou o Grêmio. Mas quando vive aqui, com a torcida e a organização, tem que valorizar muito isso", ressaltou o atacante.

O elenco gremista voltou aos treinos nesta quinta-feira, menos de 24 horas da partida contra o Fluminense. Os jogadores se reapresentaram no período da tarde, na Arena Grêmio, para iniciar a preparação para o jogo diante do Atlético Paranaense, em Curitiba, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Maicon foi uma das novidades dos trabalhos. Ele participou das corridas ao lado dos outros atletas, assim como o equatoriano Miller Bolaños. Ambos ainda serão reavaliados nos próximos dias para definir a volta deles à equipe.

O último treinamento do time tricolor gaúcho antes do duelo contra os paranaenses ocorrerá na tarde desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Depois, no início da noite, a delegação viaja para Curitiba. No sábado, o grupo faz um treinamento nas instalações do Atlético Paranaense. A partida será realizada no domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada.