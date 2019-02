Em boa fase, Botafogo e Vasco fazem primeiro clássico da Taça Rio

Em bom momento na temporada, Botafogo e Vasco fazem o primeiro clássico da Taça Rio, equivalente ao segundo turno do Campeonato Carioca. O duelo, que opõe rivais em momento semelhante, mas que começaram o ano de maneira distinta, será neste sábado, às 19h30, no Engenhão.

No primeiro turno do torneio estadual, o Botafogo fez campanha pífia, sem conseguir se encaixar em campo. Venceu apenas um duelo, o último da primeira fase, quando nada mais estava em jogo, e foi eliminado ainda no estágio inicial. A equipe, curiosamente, cresceu após o fracasso na Taça Guanabara e não perde há quatro jogos, tendo ganhado todos eles.

Já o Vasco, com um estilo de jogo mais pragmático, acertou a defesa, uma das mais vazadas de todos os times da elite do futebol brasileiro em 2018, e conseguiu ser campeão de forma invicta da Taça Guanabara. Foram oito vitórias nos oito jogos do torneio.

Pela fase favorável do Botafogo e por conta dos preços mais baixos, é provável que o Engenhão volte a ter um bom público, ao contrário do que aconteceu na partida diante do Flamengo, único clássico que o Botafogo disputou até agora em 2019.

Mandante da partida, o Botafogo se recuperou dos maus resultados que impediu que o time fosse às semifinais e emendou quatro vitórias seguidas, por três competições diferentes. Erik tem sido o protagonista da equipe, e dos reforços que chegaram neste ano, Alex Santana, autor de um golaço perto do meio de campo no último jogo ante o Defensa y Justicia, da Argentina, é quem mais tem se destacado.

A zaga, formada nos últimos embates por Gabriel e Marcelo - o titular Joel Carli está ausente pois se recupera de lesão - afinou a sintonia, de modo que passou sem sofrer gols nos últimos quatro jogos, e também tem parcela de responsabilidade na ascensão da equipe.

"Clássico é sempre um jogo especial, diferente. Estamos em uma crescente, evolução muito grande, bastante confiança para fazer grande jogo. Estamos bem concentrados, muito confiantes. Temos que impor nosso ritmo em casa. Estamos preparados para conseguir a vitória", disse Gabriel.

Como encontrou o que considera o time ideal, este responsável pelas boas apresentações recentes, o técnico Zé Ricardo não deve mudar a escalação dos últimos jogos. Carli é o único desfalque. O zagueiro argentino passou por artroscopia no joelho direito e tem previsão de volta em um a dois meses.

O Vasco está tranquilo. Dono de um retrospecto muito positivo - venceu oito jogos e empatou uma partida neste ano -, o time vai para o clássico empolgado, depois de se classificar à terceira fase da Copa do Brasil e de se sagrar campeão da Taça Guanabara.

Alberto Valentim não terá Marrony para o duelo. O jovem atacante sofreu um choque de cabeça na vitória por 2 a 0 sobre o Serra-ES, na última quarta-feira, e, apesar de a tomografia realizada em sua cabeça não apresentar problemas, ficará de fora pois precisa seguir o protocolo internacional de recuperação em traumas como o em que se envolveu.

O protocolo diz que o tempo mínimo para o repouso do jogador em casos como esse é de cinco dias. Assim, está fora do jogo. Yan Sasse deve ser o titular. Foi ele que entrou no lugar de Marrony depois do trauma durante a partida.

"Acredito que será um jogo muito difícil. O Botafogo vai atrás dos pontos que perdeu na Taça Guanabara. Eles vêm crescendo nas competições, fazendo bons jogos. Um teste bom para os dois times", avaliou Yago Pikachu, um dos principais nomes da equipe.