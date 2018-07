Em boa fase, Botafogo enfrenta o Santos em casa pelo Brasileirão

Aos poucos o fantasma do rebaixamento começa a ser algo do passado para o Botafogo. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, o time alvinegro abriu boa distância do grupo dos quatro piores e enfrenta o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, para manter a fase de ascensão nesta 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A boa fase colocou o Botafogo em seu melhor momento na temporada, com a nona colocação com 35 pontos - cinco a menos que o Corinthians, equipe que abre a faixa de classificação para a Libertadores. O Santos, que almeja uma vaga na competição continental, é o quinto colocado, com 39.

O momento de recuperação dos cariocas quase teve o fim na goleada sofrida para o Cruzeiro por 5 a 2, pela Copa do Brasil. Mas, sem abatimento, logo o time reencontrou o caminho das vitórias, com triunfos sobre Grêmio, Fluminense e pelo algoz mineiro, este jogo no último domingo.

Um dos responsáveis pela ascensão é Sassá, desfalque por dores musculares. Contratado para ser a referência do time, Canales terá nova chance e forma dupla com Neilton. Na defesa, mais um problema. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o argentino Carli deixa o time para a entrada de Renan Fonseca.

Alvo de críticas dos adversários, o gramado do estádio Luso Brasileiro também não tem total aprovação do elenco alvinegro. Apesar do ótimo retrospecto na casa temporária, enquanto o Engenhão segue como palco da Paralimpíada, o volante Dudu Cearense pediu melhorias no gramado.

"É claro que o gramado não é o que esperamos. Claro que pode melhorar, isso é fato. Não é como o Mineirão, mas é um bom gramado, até porque foi feito em pouco tempo. Independente disso, temos que aproveitar o jogo em casa", analisou o jogador.