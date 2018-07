Em boa fase, Cruzeiro espera evolução contra o Tolima

"Melhorar, melhorar alguma coisa que a gente viu, em termos defensivos, bola área, posicionamento", declarou o treinador. "O ritmo que a gente mostrou (na vitória em Teófilo Otoni), temos que melhorar para quarta-feira, quando teremos mais um jogo difícil. Mas essa vitória nos dá mais tranquilidade para desenvolvermos mais um grande futebol e buscar outra vitória na Libertadores", concordou o volante Henrique.

Em oito partidas no ano, o Cruzeiro venceu sete - perdeu apenas o clássico diante do Atlético-MG, por 4 a 3. Na competição continental foram duas goleadas em dois confrontos: 5 a 0 sobre o Estudiantes e 4 a 0 sobre o Guaraní-PAR. Para continuar com essa sequência de vitórias, o time mineiro estudou seu adversário colombiano.

"A gente acompanhou bem, o Emerson (Ávila, coordenador técnico do Cruzeiro) foi até lá. Temos boas informações do adversário. Está jogando bem, deu duas bolas na trave e perdeu para o Estudiantes", afirmou Cuca, lembrando da derrota do Tolima para o Estudiantes, por 1 a 0, na última rodada da Libertadores.