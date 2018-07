Em boa fase, Damião diz estar pronto para a Libertadores no Cruzeiro Contratado pelo Cruzeiro após uma temporada ruim no Santos, Leandro Damião começou o ano se saindo bem pelo seu novo clube. O atacante marcou quatro gols em cinco partidas disputadas, além de ter dado quatro assistências. Agora, a partir desta quarta-feira, ele começa a participar da principal meta do time em 2015, a Copa Libertadores, com a estreia do Cruzeiro diante do boliviano Universitário, em Sucre. E ele garante estar pronto para os desafios do torneio continental, incluindo os quase 4 mil metros de altitude de Sucre.