Dudu, do Palmeiras, é o jogador que mais recebeu faltas no Brasileirão

Dudu vive um de seus melhores momentos no Palmeiras. É titular absoluto, homem de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari e fundamental no esquema tático. Tamanha boa fase faz com que os adversários tentem pará-lo à força. O atacante é o jogador que mais recebeu faltas no Campeonato Brasileiro.

Segundo dados do Footstats, o palmeirense recebeu 94 faltas em 26 jogos do torneio. São mais de três “pancadas” por jogo. No sábado, contra o Santos, foram cinco. O segundo colocado na lista é Zé Rafael, do Bahia, que levou 89 faltas.

Um fato curioso mostra o quanto os adversários tentam intimidar o baixinho de 1,66 m. A maioria das faltas aconteceu em jogos fora de casa: 54 a 40.

O atacante tinha a fama de ser um atleta que recebia, mas também cometia muitas faltas. Isso ficou para trás. O Dudu é apenas o 10.º jogador palmeirense que mais fez falta e 127 atletas já cometeram mais infrações que ele no Brasileirão.

Tantas faltas e tentativas de parar o atacante não estão surtindo o resultado esperado. Dudu está perto de ter seu melhor ano no Palmeiras. Ele já jogou mais vezes (61 partidas), deu mais assistências (16) e já fez 13 gols – seu recorde é 16.

Uma das razões dessa boa fase é a confiança que Felipão depositou no jogador desde sua chegada ao clube. No começo de julho, o Shandong Luneng, da China, ofereceu uma proposta extraordinária para o atacante, mas o Palmeiras recusou o negócio por entender que ele seria fundamental na conquista da Libertadores. O atacante demonstrou publicamente sua chateação. Felipão foi contratado dias depois e fez com que o atacante esquecesse – ou adiasse – o desejo de uma transferência para o exterior. O treinador apostou na amizade que desenvolveu com o jogador nos tempos do Grêmio.

Veja os 10 jogadores que mais receberam falta no Brasileirão, até a 32ª rodada

1º Dudu (Palmeiras): 94

2º Zé Rafael (Bahia): 89

Pikachu (Vasco): 89

4º Lucas Paquetá (Flamengo): 80

5º Lucas Fernandes (Vitória): 74

6º Romero (Corinthians): 73

7º Richardson (Ceará): 65

8º Rodrygo (Santos): 64

9º Diego (Flamengo): 62

10º Sander (Sport): 60