Em boa fase, Dzeko se destaca e líder Internazionale vira sobre a Fiorentina

Substituir o principal nome de um time após uma conquista não é fácil. Mas Dzeko vem cumprindo bem a promessa de não decepcionar como centroavante da Internazionale na vaga de Lukaku. Autor de dois gols na rodada passada, mais uma vez o bósnio foi destaque. Nesta terça-feira, em Florença, o camisa 9 anotou um gol e participou da jogada de outro na virada, por 3 a 1, sobre a Fiorentina, que recolocou a atual campeã na liderança do Campeonato Italiano.

São seis jogos apenas disputados na equipe de Milão e já foram quatro bolas nas redes adversárias. Dzeko ainda deu uma assistência num início promissor pelo clube de Milão.

Nesta terça-feira, a partida no Artemio Franchi foi completamente a favor dos donos da casa no primeiro tempo. Sem conseguir se achar, a Inter acabou indo para o descanso em desvantagem, com gol de Sottil após passe de Gonzalez.

O descanso serviu para os visitantes colocarem a cabeça no lugar e para Dzeko aparecer. O camisa 9 achou Barella, que serviu Darmian. Igualdade com nove minutos e jogo aberto. Três minutos mais tarde, lá estava o centroavante comemorando novamente.

Cobrança de escanteio pela direita, Çalhanoglu mandou entre os zagueiros e Dzeko subiu alto para cabecear sem chances para o goleiro. Em vantagem no placar, a Inter se fechou, apostando somente nos contragolpes. Num deles, Perisic recebeu de Gagliardini e fechou o placar, já nos minutos finais.

Com a virada, a Internazionale ultrapassou o Napoli, que tem 100% de aproveitamento e joga apenas na quinta-feira, na casa da Sampdoria, fechando a 5ª rodada. São 13 pontos da atual campeã, diante de 12 dos napolitanos. O Milan soma 10 e joga nesta quarta-feira no San Siro diante do Venezia. Nos outros jogos desta terça-feira, a Atalanta fez 2 a 1 no Sassuolo e Bologna e Genoa ficaram no 2 a 2.