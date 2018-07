Em boa fase, Éder Luís espera renovar com o Vasco Quando vieram os reforços do meio de ano para o Vasco, Éder Luís era o menos badalado, o mais desprestigiado entre as vindas de Zé Roberto, Felipe e a contratação definitiva de Carlos Alberto. Hoje, é o nome mais exaltado pela torcida, artilheiro do time e grande responsável pela ascensão da equipe depois de iniciar o Brasileiro entre os últimos colocados.