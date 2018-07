Em boa fase, Felipão deve manter equipe do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari costuma ser adepto do mistério para confundir o adversário. Mas, diante da boa fase do Palmeiras, ele não tem muito o que esconder: deve manter o time para enfrentar o Guaratinguetá, na noite desta sexta-feira, no interior de São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão.

Felipão comanda um treino coletivo na tarde desta quinta-feira, na Academia, quando deve confirmar a escalação palmeirense. Mas a tendência é que ele mantenha o mesmo time que ganhou do Ituano, por 3 a 0, no último sábado, no Pacaembu, pela sétima rodada do campeonato, quando o Palmeiras virou líder.

A única mudança será forçada. Como o lateral-direito Cicinho recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão, Artur entra no time titular. Além disso, o zagueiro Thiago Heleno, o meia Valdivia e o atacante Luan, todos contundidos, continuam sendo desfalque para Felipão.

Assim, a escalação palmeirense para o jogo em Guaratinguetá deve ter Deola; Artur, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos. Com esse time, o Palmeiras espera se manter mais uma rodada na liderança do Paulistão.