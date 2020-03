Em boa fase, Fluminense enfrenta o ameaçado Resende no Maracanã

A eliminação precoce na Copa Sul-Americana, para o modesto Unión La Calera, deixou Odair Hellmann na berlinda. Na estreia do Fluminense na Copa do Brasil, um grande susto contra o Moto Club quase custou a eliminação em outro torneio. Mas depois de andar na corda bamba, o time parece estar se encontrando. E tem neste domingo a oportunidade de confirmar o bom momento ao receber o Resende, às 18 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo B da Taça Rio.

O Fluminense saiu com uma imagem positiva das duas últimas partidas: goleada por 5 a 1 sobre o Madureira, na estreia da Taça Rio, e vitória tranquila diante do Botafogo-PB, por 2 a 0, resultado que garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O mesmo não se pode dizer do Resende, que tem apenas uma vitória no Carioca, conquistada na Taça Guanabara, e que ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco na primeira rodada do segundo turno.

Dois jogadores, em especial, marcam a mudança do Fluminense em relação à equipe que vinha oscilando nas semanas anteriores: Hudson e Yago Felipe. Os meias, contratados em 2020, deram mais mobilidade a um setor que vinha pecando pela lentidão. O primeiro, inclusive, fechou a goleada sobre o Madureira, no Maracanã, com um belo gol.

"Sempre tive um pouco dessa característica, de não ser só o primeiro volante, mas o segundo. Vamos aperfeiçoando ao longo da carreira. Antes do jogo contra o Madureira, até tinha perguntado ao Yago se ele gostava de atuar como volante. Ele disse que gostava, por isso não está tendo dificuldade. Apesar de ser novo, é um cara bastante experiente", disse Hudson.

Outro que se destacou nas últimas partidas foi Marcos Paulo, de 19 anos. Autor de quatro gols nos últimos três jogos, o jovem recuperou a confiança e retomou a titularidade no trio de ataque, ao lado de Wellington Silva e Evanilson. O atacante é o vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas de Nenê, que já balançou as redes em oito oportunidades - Evanilson também tem quatro gols.

Apesar da má campanha no Carioca até o momento, o Resende ganhou ânimo após o empate com o Vasco. Isso porque os comandados do técnico Edson Souza chegaram a abrir o placar e deixaram boa impressão contra um grande adversário, desafio que se repetirá na segunda rodada. No primeiro turno, o time do Sul do estado do Rio perdeu de virada para Botafogo e Flamengo.