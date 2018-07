Em boa fase, Ganso promete manter evolução em 2014

O jogador garante que muita coisa ainda está por vir. "O Muricy me deu confiança e me ajudou bastante. Consegui evoluir e mostrar todo o meu futebol, mas não vou parar por aqui. Vou trabalhar firme na pré-temporada e, quem sabe, chegar até na frente de alguns companheiros. Quero ajudar o clube cada vez mais", promete Ganso.

O meia venceu a Copa Sul-Americana do ano passado tendo atuado pouco. Em 2013, passou em branco com a equipe, mas promete foco em levantar uma taça no ano que vem. "Tenho mais quatro anos de contrato com o São Paulo, e tem muita coisa boa para acontecer em 2014. Aqui, você sempre tem que ganhar títulos, e neste ano não aconteceu. Vamos trabalhar para ano que vem conseguir."

"Queremos fazer um belo Campeonato Paulista, porque as coisas serão diferentes e vamos melhorar muito. Queremos ser campeões", completou Ganso, que fez 65 jogos no ano. Seu recorde anterior era 2009, quanto atuou 47 vezes.