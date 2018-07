Em boa fase, Ganso relembra apoio de Ceni em chegada

Dois anos depois de ter desembarcado no Morumbi para defender o São Paulo, Paulo Henrique Ganso desfruta de uma unanimidade que até pouco tempo não era tão clara. Demorou para que o meia começasse a render o que se esperava dele e nessa transição ele encontrou respaldo no maior ídolo do clube: Rogério Ceni.

Segundo Ganso, o capitão foi fundamental para que ele reencontrasse seu melhor futebol e deixasse para trás as dúvidas sobre seu real potencial. "Foi o cara que me recebeu com todo o carinho. Cheguei aqui sob certa desconfiança, mas ele me apoiou bastante. É um exemplo de profissional e pessoa e só tenho de agradecer tudo que ele passa a todos. O convívio é o melhor possível", disse o meia.

Como não poderia deixar de ser, a possível aposentadoria do goleiro foi abordada na entrevista coletiva desta quinta-feira e Ganso disse que Ceni não fala sobre o assunto, mas torce para que ele reflita bastante sobre o futuro.

"Ele não comenta mais sobre o assunto (aposentadoria). Eu particularmente converso muito com ele, mas é difícil chegar e perguntar. Momento único, espero que possa ter a melhor decisão", explicou.