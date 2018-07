Em boa fase, Ganso tenta se reinventar no São Paulo

SÃO PAULO - É voz corrente que o São Paulo do pós-Copa é uma equipe longe de ser confiável, fato comprovado pelos números discretos desde o retorno do Mundial. A boa notícia, no entanto, é que Paulo Henrique Ganso parece finalmente ter encontrado seu lugar no campo e tem sido a exceção aos altos e baixos do time. O meia tem se destacado com boas exibições, mas agora precisará se reinventar mais uma vez para formar dupla com Kaká na partida contra o Vitória, amanhã, no Morumbi.

Dos cinco jogos do Tricolor desde a retomada da temporada, o único em que Ganso não teve atuação destacada foi contra o Goiás, justamente quando teve que dividir o meio-campo com Kaká. Correu e se mexeu no Serra Dourada, mas ficou perdido e viu o companheiro comandar praticamente todas as ações da equipe.Agora, com um pouco mais de tempo para eles se entrosarem, a expectativa é que a dinâmica seja mais natural.

Muricy Ramalho tem dado liberdade para que Kaká e Ganso atuem por todas as faixas de campo e troquem de posição para confundir a marcação. São os próprios jogadores que definem como e quando mudar.

"Estamos buscando esse entrosamento nos treinos e jogos. Contra o Goiás foi legal e tudo que o Muricy tem passado e dando essa liberdade de movimentação, eu começo do lado direito e ele do esquerdo e depois trocamos", explicou Kaká.

Ganso subiu de produção quando passou a atuar um pouco mais recuado do que vinha fazendo anteriormente e deixou de “pisar na área” como Muricy pedia antes. Com Maicon ao seu lado, viu a bola passar muito mais por seus pés e ditou o ritmo da equipe. Sua posição em campo sempre foi tema de debates; no ano passado o holandês Seedorf chegou a dizer que Ganso não teria sucesso no futebol europeu por não ser tão participativo nos jogos.

A dúvida agora é saber se a semana livre foi suficiente para acertar o posicionamento. “Estamos conseguindo aos poucos encontrar esses espaços e não é muito difícil porque o Ganso é um cara extremamente inteligente”, elogiou Kaká.

ÍDOLO

Uma motivação adicional para o camisa 10 manter as boas performances e se reinventar é o fato de atuar ao lado do seu ídolo de infância; Ganso nunca escondeu a admiração por Kaká e ficou emocionado quando, ao ser contratado em setembro de 2012, recebeu a camisa 8 que agora pertence novamente ao craque.

A pouca convivência já se transformou em admiração mútua. Ao ser questionado sobre jogar com um atleta que o tem como referência, Kaká não poupou elogios ao companheiro.

"Posso dizer que esse sentimento já é recíproco. Eu o tenho como referência de bom jogador; é um cara fora de série e estou muito feliz em poder jogar ao lado dele."