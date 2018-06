Em boa fase, Milan bate a Roma e começa a pensar até em vaga na Liga dos Campeões

Nada como uma sequência de bons resultados para fazer uma equipe funcionar e conseguir resultados que há tempos não aconteciam. Este é o caso do Milan comandado pelo ex-jogador Gennaro Gattuso, que neste domingo venceu mais uma no Campeonato Italiano e até já pode pensar em vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. E este triunfo não foi um qualquer: foi até o estádio Olímpico, na capital, e ganhou da Roma por 2 a 0, pela 26.ª rodada.

Agora com 44 pontos, o Milan está na sétima colocação. Tem a mesma pontuação da sexta Sampdoria, que hoje teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa. E, com 12 jogos para o final do campeonato, tem sete a menos que a rival Internazionale, que abre a zona de classificação à Liga dos Campeões. E o clássico de Milão será justamente o próximo compromisso pelo Italiano, no domingo que vem. Antes, nesta quarta-feira, em Roma, jogará contra a Lazio na segunda semifinal da Copa da Itália - houve empate sem gols na ida.

Já a Roma não tratou a partida deste domingo como importante e pagou caro por isso. Por causa do desgaste do jogo contra o Shakhtar Donetsk, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o técnico Eusebio Di Francesco decidiu poupar alguns titulares como De Rossi, Dzeko e Florenzi, que iniciaram a partida no banco de reservas. Com 50 pontos, viu Lazio e Internazionale a ultrapassarem e caiu para a quinta colocação. Agora pega o líder Napoli, no sábado, em Nápoles.

Em campo, mesmo com um time misto, a Roma levou mais perigo no primeiro tempo. O goleiro Donnarumma, do Milan, teve trabalho em finalizações de Under, Perotti e Schick. O time visitante só levou algum perigo à meta defendida pelo brasileiro Alisson nos acréscimos, quando Suso lançou o turco Çalhanoglu, que finalizou para a defesa do arqueiro titular de Tite na seleção.

Na segunda etapa, o Milan melhorou seu desempenho ofensivo e logo abriu o placar. Aos 3 minutos, Suso cruzou pela direita e encontrou Cutrone, que apareceu nas costas da zaga para completar para as redes. Com espaços depois de marcar o gol, o time de Milão quase fez o segundo aos 12. Çalhanoglu recebeu passe dentro da área e bateu à esquerda de Alisson, que viu a bola tirar tinta da trave antes de sair pela linha de fundo.

Mais objetivo, o Milan "matou" o jogo aos 29 minutos com o segundo gol. Calábria recebeu um passe de Kalinic e deu um toque por cobertura para tirar Alisson da jogada e comemoram a vitória milanista em Roma.