Em boa fase na Série B, Ponte Preta vai repetir escalação pela terceira vez

Em alta no Campeonato Brasileiro da Série B com duas vitórias seguidas, a Ponte Preta vai ter a mesma formação contra o São Bento, neste sábado, em Sorocaba (SP), pela 15.ª rodada. O técnico João Brigatti não confirmou, mas já disse que só vai mexer caso seja necessário. Com 21 pontos, o time de Campinas (SP) mira se aproximar do G-4 - a zona de acesso.

O clima no clube melhorou muito após as duas últimas vitórias, que tiraram de vez o time de perto da zona de rebaixamento. A Ponte Preta venceu o Figueirense por 2 a 0, em Florianópolis, e no último domingo bateu o líder Fortaleza, também por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. "Estes pontos nos deram mais tranquilidade para trabalhar. Agora é focar nosso objetivo principal que é ficar entre os quatro primeiros colocados", disse João Brigatti.

A confiança é tanta que nem mesmo a ausência do lateral-esquerdo Orinho preocupa o treinador. Nesta quinta-feira, Orinho foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegou dois jogos de suspensão pela expulsão diante do CSA. Como cumpriu apenas um - na vitória sobre o Figueirense -, vai cumprir o segundo neste sábado. Mas ele não tinha atuado nos últimos jogos porque vinha de lesão e acabou substituído por Ruan.

De fora dos últimos dois jogos por estar suspenso, já que no lance da expulsão contra o CSA recebeu também o terceiro cartão amarelo, o volante Paulinho foi julgado pelo STJD e pegou apenas um jogo de suspensão. Assim, ele está à disposição da comissão técnica.

A Ponte Preta espera contar com o apoio da sua torcida no estádio Walter Ribeiro. A diretoria do São Bento liberou dois mil ingressos para a torcida alvinegra, sendo que mil serão vendidos em Campinas e a outra metade em Sorocaba. Os preços são R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (inteira).

A direção confirmou que rescindiu com o volante Ronaldo, que foi indicado pelo técnico Eduardo Baptista e chegou no início do ano por empréstimo junto ao Sport. No clube, porém, ele disputou apenas três partidas. Seu destino deve ser o Criciúma.