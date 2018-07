Em boa fase na temporada, William Arão quer renovar contrato com o Botafogo Um dos destaques do Botafogo neste bom início de Série B do Campeonato Brasileiro, o volante William Arão já é procurado para ampliar o seu vínculo, que é válido até o fim deste ano. Mas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o jogador afirmou que está focado na equipe e quer manter o bom momento para continuar "valorizado".