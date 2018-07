Em boa fase no Italiano, Atalanta estende contrato do técnico Gasperini

Em boa fase no Campeonato Italiano, a Atalanta renovou nesta quinta-feira o contrato do técnico Gian Piero Gasperini. O clube da cidade de Bérgamo estendeu o vínculo do treinador por mais três anos, até 2020. Há opção ainda de permanência do técnico por mais uma temporada.

Gasperini chegou ao time em junho do ano passado. E, apesar do início discreto, lidera a equipe na busca por uma vaga na Liga Europa. Faltando três rodadas para o fim do Italiano, a Atalanta ocupa a quinta colocação da tabela, posição que garante a classificação para a competição europeia.

"Estou orgulhoso de trabalhar aqui e motivado para continuar a fazer um bom trabalho", declarou o treinador de 59 anos. Gasperini tem passagens por clubes como Crotone, Genoa, Palermo e Inter de Milão. Também foi técnico do juvenil da Juventus.