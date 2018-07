Em boa fase no Palmeiras, Barrios é chamado para a seleção do Paraguai O atacante paraguaio Lucas Barrios, destaque do Palmeiras nos últimos jogos, vai desfalcar a equipe na segunda semana de outubro por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O camisa 8 foi convocado pela seleção paraguaia para enfrentar a Venezuela, em Puerto Ordaz, no dia 8 de outubro, e a Argentina, no dia 13, em Assunção. A lista foi divulgada nesta quarta-feira pelo técnico Ramon Díaz.