Em boa fase no São Paulo, Rodrigo Caio mira vaga contra Atlético-MG

SÃO PAULO - Rodrigo Caio iniciou o ano surpreendendo a muita gente quando disse que trabalhava para conquistar uma vaga de titular no São Paulo e acreditava no seu potencial para conseguir o objetivo. É verdade que o jovem volante ainda não cavou definitivamente seu lugar, mas ele vem ganhando cada vez mais espaço e pode ter a chance de realizar o sonho de qualquer profissional e participar de uma verdadeira final antecipada.

Se tiver bom desempenho contra o XV de Piracicaba, o volante ganha cacife na disputa com Paulo Miranda por uma vaga na lateral direita no jogo contra o Atlético-MG na Libertadores. O treinador tem elogiado as boas atuações do garoto mesmo ele estando fora de posição e cogita colocá-lo na partida decisiva para as pretensões da equipe na temporada.

Com desenvoltura e um discurso que foge do padrão, Rodrigo Caio não hesita em apontar as vantagens que enxerga em relação ao ''rival''. "O Paulo sai mais para o ataque e faz isso muito bem, já eu tenho um pouco mais de dificuldades; mas acho que recomponho mais rapidamente na defesa do que ele. Talvez seja importante pela forma como o Atlético-MG joga, que é muito agressiva", analisou.

Mas engana-se quem pensa que a disputa acirrada traz alguma animosidade entre os jogadores. Pelo contrário. Paulo Miranda e Rodrigo Caio passam bastante tempo conversando e sempre trocam elogios. "O Paulo é um amigo que sempre me ajudou muito aqui dentro com suas palavras, é a disputa mais sadia possível. Vou fazer o meu melhor para deixar a decisão na mão do Ney", diz. De fato, o veterano defensor frequentemente conversa sobre as dificuldades da profissão e tenta passar dicas ao jovem.

Apesar de brigar por uma vaga na lateral, o jogador não esconde que espera ter chances também no meio-campo no futuro. Elas devem vir a partir do segundo semestre, quando Denilson voltará para o Arsenal; até lá, ele fica satisfeito em poder desenvolver seu futebol em outra função. "No momento eu penso em jogar, o fato de atuar em mais de uma posição me valoriza mais. Acho que mais para frente terei oportunidades para jogar na minha posição de origem, mas meu momento agora é como lateral e preciso aproveitar."