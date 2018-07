Em boa fase, Sampaio Corrêa e Guarani lideram Série C

A vitória levou o Sampaio Corrêa aos 20 pontos, mas os resultados deixaram a disputa pelo G4 - zona de classificação - bastante embolada: quatro times têm 17 pontos e dois possuem 16. O Cuiabá ainda é vice-líder, com 17, mesmo tendo perdido em casa, por 2 a 1, para o Brasiliense, em oitavo, com 15.

A terceira posição é do Santa Cruz, com 17 pontos, que sábado fez 6 a 0 sobre o Treze. A quarta posição é do Luverdense, com 17 pontos, e que também tropeçou, mas fora de casa: foi goleado por 4 a 0 pelo Águia, em Marabá (PA). O Águia aparece em quinto lugar, com 17 pontos, seguido pelo Fortaleza, que saiu do G4, com 16.

Depois, em recuperação, está o CRB, co 16 pontos, em sétimo, após vencer fora de casa, por 3 a 0, o Baraúnas. O Brasiliense, também em alta, está com 15 pontos, mas em oitavo. Depois aparecem os três times da zona do rebaixamento: Treze, 8, Baraúnas, 7; Rio Branco, 3.

GUARANI IMBATÍVEL - Em mais um jogo em que não sofreu gols - ainda não foi vazado em nove partidas na competição -, o Guarani suportou a pressão e segurou o 0 a 0 com o Crac, no interior do Goiás, neste domingo. E chegou aos 19 pontos, na liderança isolada do Grupo A, seguido pelo Caxias, com 18 pontos, que sábado empatou sem gols, em casa, com o Duque de Caxias.

O G4 ainda tem o Mogi Mirim, com 16 pontos, após sábado chegar à quinta vitória em casa, desta vez em cima do Betim, por 2 a 0, e depois o Macaé, que trocou de posição com o Vila Nova, após a vitória, em Goiânia, pela manhã, por 1 a 0. O Macaé tem 15

pontos, contra 14 do time goiano.

Depois aparecem o Madureira, com 12 pontos, em sexto; Betim, com nove, em sétimo; e Grêmio Barueri, em oitavo, com oito pontos. Na zona de rebaixamento estão Duque de Caxias e Crac com 16 pontos cada.

A décima rodada será realizada no próximo final de semana, com jogos sábado e domingo. Antes disso, na quarta-feira, pela 28.ª rodada, o Treze recebe o Rio Branco-AC, pela tabela especial adaptada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a inclusão destes dois times na competição de última hora, por meio de um acordo judicial.

Confira os resultados da nona rodada:

Sábado

Madureira-RJ 6 x 0 Grêmio Barueri-SP

Caxias-RS 0 x 0 Duque de Caxias-RS

Mogi Mirim-SP 2 x 0 Betim-MG

Santa Cruz-PE 6 x 0 Treze-PB

Domingo

Vila Nova-GO 0 x 1 Macaé-RJ

Crac-GO 0 x 0 Guarani-SP

Águia-PA 4 x 0 Luverdense-MT

Baraúnas-RN 0 x 3 CRB-AL

Cuiabá-MT 1 x 2 Brasiliense-DF

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Fortaleza-CE