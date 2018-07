Em boa forma, Cañete quer ganhar espaço no São Paulo

"O início no São Paulo foi muito difícil, sofri uma lesão séria e passei a maior parte do tempo no Reffis. Finalmente poderei começar uma temporada junto com o restante do elenco e isso me deixa animado. Tenho certeza de que em 2013 terei um grande ano", declarou.

Cañete voltou a atuar neste ano, em novembro, diante da Ponte Preta, após um ano de sua lesão, ocorrida em novembro de 2011 durante uma partida contra o Vasco. Mesmo com o longo período afastado, o jogador garantiu estar muito bem fisicamente. "Estou me sentindo muito bem, como nunca me senti antes. Estou solto, com confiança e pronto para novamente jogar futebol em alto nível."

O meia não esconde que está devendo com a camisa são-paulina e sabe que os torcedores ainda têm expectativa quanto ao seu futebol. "Sempre que saio nas ruas os são-paulinos me apoiam, me incentivam, mas a grande maioria pouco me viu atuar. Com certeza vou me apresentar para eles no ano que vem. Estou muito feliz e pronto para retribuir tudo que fizeram por mim desde que cheguei", comentou.