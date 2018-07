Em boa forma, Freiburg bate Stuttgart e sobe para 6º

Jan Rosenthal bateu de uma distância de 18 metros na metade do primeiro tempo e o zagueiro Pavel Krmas aproveitou uma defesa ruim do goleiro Sven Ulreich para marcar seu primeiro gol na temporada aos 22 minutos da segunda etapa.

Max Kruse conferiu seu quarto gol na campanha seis minutos depois, mandando a bola entre as pernas de Ulreich diante da defesa rendida do Stutgart.

Os anfitriões, que voltaram à primeira divisão do Campeonato Alemão em 2009, deveriam ter feito pelo menos mais dois gols no adversário, incapaz de deter seus ataques contínuos no segundo tempo.

O Freiburg, que disputou seu último torneio europeu uma década atrás, subiu para sexto com 19 pontos e somente uma derrota nos últimos sete jogos da liga, dois atrás do quinto colocado Bayer Leverkusen, que encara o Hoffenheim neste domingo.

O Bayern de Munique ampliou sua liderança para nove pontos depois de dar uma surra de 5 x 0 no Hanover no sábado. O campeão Borussia Dortmund foi para a segunda colocação, com 25 pontos, depois da vitória suada de 2 x 1 sobre o Mainz.

O Schalke 04, seu rival na Liga dos Campeões, caiu para terceiro, um ponto atrás, depois do empate de 1 x 1 com o Eintracht Frankfurt.

(Por Karolos Grohmann)