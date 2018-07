Em boa partida, Grêmio triunfa em casa e tira Atlético-PR da ponta

O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 neste domingo, na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho sobe seis posições na classificação, ficando em sétimo, com 11 pontos. Já o Atlético-PR caiu da liderança para o segundo lugar, com 15 pontos.

O primeiro tempo foi dominado pelo Grêmio, que fez boas jogadas pela direita, por onde saiu o primeiro gol. O time da casa abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Galhardo tocou para Douglas, que entrou na área e rolou para Giuliano, que chutou colocado no canto direito.

No segundo tempo, o Atlético-PR reagiu, fazendo uma etapa complementar bem mais equilibrada. A equipe paranaense empatou aos 6 minutos do segundo tempo. Hernani fez bela cobrança de falta na entrada da área gremista, sem chance para o goleiro Tiago.

Mas o dia era do Grêmio. E a equipe gaúcha desempatou aos 26 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta de Galhardo, a bola desviou no zagueiro paranaense e sobrou para o capitão Rhodolfo, que tocou para dentro de cabeça.

"Foi uma vitória importante. São pontos que a gente deixou escapar em outros jogos, mas agora esperamos ter uma retomada para dar um salto na tabela", afirmou o meia gremista Douglas, ao fim do jogo.

O Grêmio entra em campo novamente pelo Brasileirão no próximo sábado, às 21 horas, contra o Palmeiras, em casa. Já o Atlético-PR recebe o Coritiba no domingo, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO-PR

GRÊMIO - Tiago; Galhardo (Lucas Ramon), Rhodolfo, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano (Yuri Mamute), Douglas (Braian Rodríguez) e Pedro Rocha; Luan. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO-PR - Weverton, Eduardo, Gustavo, Kadu, Guilherme Aran, Otávio, Hernani (Cléo), Douglas (Felipe), Ytalo, Nikão (Giovanni) e Walter. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Giuliano, aos 32 do primeiro tempo, e Rhodolfo, aos 26 do segundo (Grêmo); Hernani, aos 26 do segundo tempo (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Marco André Gomes da Penha (ES).

CARTÃO AMARELO - Kadu, Ytalo, Otávio e Nikão (Atlético-PR); Luan (Grêmio)

RENDA - Não Divulgada.

PÚBLICO - 19.625 (total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.