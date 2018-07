'Em boas condições', Blatter confirma que vai tentar reeleição na Fifa

"Eu estou em boas condições para continuar servindo ao futebol. Sinto que não terminei a minha missão e na conferência que tivemos em São Paulo durante a Copa do Mundo, cinco das seis federações continentais me pediram para permanecer", revelou o dirigente, que no último dia 8, durante a Soccerex, em Manchester, na Inglaterra, já havia antecipado a sua intenção em se reeleger

Em caso de vitória, será o quinto mandato consecutivo do suíço, de 78 anos, no comando do órgão que controla o futebol mundial. Em entrevista coletiva após o anúncio, ele disse que, se eleito, aceitará "as exigências e as súplicas das diferentes associações".