Em boletim, Cruzeiro comunica que cirurgia de Sassá foi realizada 'com sucesso'

A cirurgia realizada nesta quinta-feira em um hospital de Belo Horizonte, pelo médico Sérgio Campolina, do Cruzeiro, no joelho esquerdo do atacante Sassá foi um "sucesso", divulgou o clube mineiro em seu site oficial. A previsão é a de que o jogador tenha alta já nesta sexta. O tratamento para recuperação deve durar três meses.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"A cirurgia do Sassá teve uma duração de 45 minutos. O que constatamos durante a operação foi exatamente o que já havia sido constatado nos exames de imagem e físicos, ou seja, não houve nenhuma intercorrência. O ato cirúrgico correu bem e, com isso, fica a nossa expectativa de um resultado satisfatório muito grande", destacou Sérgio Campolina. A partir de agora, Sassá passará a seguir cronograma das áreas médica e de fisiologia traçado para voltar aos campos.

Sassá vinha sendo titular do Cruzeiro, com boas atuações, até reclamar de dores nos treinamentos, desde a semana passada. Em exame de imagem solicitado pelo clube apontou lesão aguda na cartilagem do joelho esquerdo. Ele já não vinha participando das atividades na intertemporada junto com o restante do elenco. Passou os últimos dias no Rio de Janeiro, liberado pela diretoria para resolver questões pessoais.

Sem Sassá, o ataque do Cruzeiro fica ainda mais desfalcado, já que o centroavante Fred se recupera de cirurgia do ligamento do joelho direito, também operado por Sérgio Campolina.

Raniel, a terceira opção do técnico Mano Menezes para o comando do ataque, vem sendo poupado dos treinamentos desde o início da semana por causa de dores na parte anterior da coxa esquerda. Ele faz trabalho de fisioterapia.

Enquanto tem problemas no ataque, Mano Menezes tem realizado atividades com o restante do elenco na Toca da Raposa II. Nesta quinta-feira, um dia depois da derrota por 2 a 0 em amistoso contra o Corinthians, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, os atletas foram divididos em duas equipes para fazer trabalhos físicos e técnicos.

O grupo treina novamente nesta sexta-feira e no sábado, às 10 horas, disputa jogo-treino contra o Coimbra-MG. A atividade será fechada para a torcida.