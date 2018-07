Em boletim médico, hospital diz que ex-goleiro Marcos tem evolução no quadro

O ex-goleiro Marcos se recupera bem da cirurgia cardíaca realizada na quinta-feira, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital HCor nesta sexta-feira, já nos próximos dias o ídolo do Palmeiras deve ser transferido para o quarto para a fase final do tratamento corretivo pelo funcionamento ruim de uma válvula no coração.

"O pentacampeão da seleção Brasileira Marcos Roberto Silveira Reis foi submetido nesta quinta-feira, 20 de julho, à cirurgia cardíaca para correção de disfunção da válvula mitral. O procedimento realizado pela equipe do Prof. Dr. Fábio Jatene foi bem-sucedido, sem intercorrências, e o paciente evolui de forma estável e satisfatória. Conforme protocolo de pós-operatório, o paciente deve ficar em recuperação na UTI de 48 a 72 horas", diz a nota do hospital.

Aos 43 anos, Marcos descobriu o problema cardíaco há cerca de um mês, porém preferiu não divulgar a realização da cirurgia. O ex-goleiro se preferiu se afastar da atuação como embaixador do Palmeiras nos últimos anos, com a redução da presença em eventos do clube, para passar mais tempo com a família e cuidar de empreendimentos pessoais.