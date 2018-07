Em bom jogo, Arsenal e Liverpool empatam pelo Campeonato Inglês

O Manchester City agora é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no encerramento da terceira rodada, o Liverpool viu a sua campanha perfeita chegar ao fim com o empate por 0 a 0 contra o Arsenal, em uma partida bastante movimentada, realizada no Emirates Stadium, em Londres.

A igualdade levou o Liverpool aos sete pontos, em terceiro lugar no Campeonato Inglês e ainda sem ser vazado na competição. Já o Arsenal, que faz um começo de temporada irregular, está com quatro pontos, apenas na nona colocação e ainda sem vencer no seu estádio.

Com mais de 30 finalizações, o duelo acabou terminando sem gols graças aos goleiros Mignolet e Cech e também às traves, que impediram por duas vezes, ambas no primeiro tempo, que Philippe Coutinho abrisse o placar - além dele, outros dois brasileiros foram titulares pelo Liverpool: Lucas Leiva e Roberto Firmino.

O Liverpool, aliás, foi bem superior no primeiro tempo, tendo criado várias chances de gol, mas parando em Cech, que defendeu um chute à queima-roupa de Benteke, e na trave, como nas duas finalizações de Philippe Coutinho.

Na etapa final, o Arsenal, que teve Gabriel Paulista entre os seus titulares, reagiu e quase marcou o seu gol em uma linda troca de passes entre Giroud e Alexis Sánchez, que acabou acertando uma das traves da meta do Liverpool. Assim, o duelo que encerrou a terceira rodada do Campeonato Inglês terminou mesmo empatado em 0 a 0.

Os times voltam a jogar pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. O Arsenal vai visitar o Newcastle no sábado, enquanto o Liverpool receberá o West Ham.