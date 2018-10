Em bom momento, Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã pela 1ª vez em 2018

Com objetivos claramente distintos, e em bom momento na temporada, Flamengo e Fluminense se enfrentam na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 17 horas, no Maracanã. Será a primeira vez no ano que o estádio receberá um Fla-Flu.

Esperam-se cerca de 50 mil torcedores no Maracanã, palco do último confronto entre os rivais em novembro do ano passado. Na ocasião, as duas equipes buscavam uma vaga à semifinal da Copa Sul-Americana. A partida terminou 3 a 3 e o Flamengo avançou na competição.

O Fluminense tentará quebrar um jejum diante do rival no Maracanã. A equipe tricolor não vence o Flamengo no estádio centenário desde maio de 2015. Desde então, houve sete partidas entre os arquirrivais no local, com quatro vitórias do Flamengo e três empates.

O momento é bom para os dois times. O Flamengo vem de cinco jogos sem perder, dois sob o comando do novo técnico Dorival Junior, e, ao vencer o Corinthians categoricamente por 3 a 0 na última rodada, subiu para a terceira posição, com 52 pontos, e se recolocou na disputa pelo título do Brasileirão.

Apesar da oscilação na competição nacional, que colocou o time na oitava posição, com 37 pontos, o Flu tem tido melhores apresentações recentemente. Vem de goleada por 4 a o sobre o lanterna Paraná e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em que enfrentará o Nacional, do Uruguai.

OS MESMOS

Satisfeito com o que tem visto, Dorival Junior indicou que não mexerá na equipe. Assim, os titulares que venceram o Corinthians na última partida estarão novamente em campo neste sábado. Réver fez um trabalho físico na sexta-feira, mas não preocupa e deve ser titular. Diego, ainda em tratamento de uma lesão, segue fora.

"Nossa preparação está sendo minuciosa. Esperamos que a equipe volte a proporcionar grande espetáculo. Peço ao torcedor que acredite", pediu Dorival, que tem como um dos desafios no Flamengo o jejum de gols pelo qual passa os atacantes.

DÚVIDA NA LATERAL

O Fluminense só não terá a mesma escalação do último jogo, assim como o rival, pois tem um desfalque na lateral direita. Léo, substituto de Gilberto, este machucado, levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O técnico Marcelo Oliveira ainda não definiu quem jogará. Matheus Norton, Dodi e Igor Julião são as opções.

No meio, Marcos Júnior continuará improvisado para substituir Sornoza, que está com a seleção do Equador. O atacante foi bem na goleada ante o Paraná e agradou Marcelo Oliveira, que exaltou o glamour do Fla-Flu, o primeiro de sua carreira.

"O que mais me chama atenção no Fla-Flu é o glamour. Aqueles jogos com Maracanã lotado, muita rivalidade, mas muita alegria e muita festa do torcedor. Vamos assim para esse jogo, esperando que seja disputado, mas técnico. Que gere alegria para o torcedor, que não tenha nenhum tipo de confusão, dentro e fora de campo", comentou o treinador.