Em bom momento, Santos inicia caminhada na Sul-Americana no Uruguai

O Santos inicia sua trajetória na edição de 2019 da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, no Uruguai. Embalado pelos bons resultados sob o comando de Jorge Sampaoli neste início de temporada, o time alvinegro duela com o River Plate, de Montevidéu, no Estádio Luis Franzini, às 19h15 (de Brasília).

Em menos de um mês de temporada, esta será a oitava partida oficial do Santos, pela terceira competição diferente. Nas outras duas, a equipe está muito bem. São 15 pontos em seis partidas, com a liderança do Grupo A e melhor campanha geral, no Campeonato Paulista. Já na Copa do Brasil, a classificação à segunda fase veio com uma goleada por 7 a 1 sobre o Altos, no Piauí.

O setor ofensivo vem encantando sob o comando de Sampaoli. Nas sete partidas disputadas até o momento, foram 20 gols marcados, com média de quase três por partidas. Tudo isso sem um centroavante de ofício. Jean Mota tem despontado como artilheiro da equipe, já marcou cinco vezes na temporada e é o artilheiro do Paulistão. Por isso, é uma das apostas para esta terça.

Ele tem contado com o apoio de Derliz González e Carlos Sánchez e dos reforços estrangeiros, caso de Soteldo e Cueva. Com a chegada deles, o Santos passa a impressão de que pode render ainda mais, o que empolga a torcida, que sonha em voltar a conquistar um título continental. O último foi a Copa Libertadores de 2011, vencida sob a liderança de Neymar. Nas últimas duas temporadas, a equipe disputou o torneio, mas caiu nas quartas e nas oitavas de final, respectivamente.

Na Sul-Americana, o Santos entra como um dos candidatos ao título e com total favoritismo para este primeiro confronto, afinal, enfrentará um adversário que está longe de ser uma potência em seu país e realizará nesta terça somente seu primeiro compromisso oficial em 2019, uma vez que as competições uruguaias ainda não começaram.

Para o confronto, o time brasileiro não poderá contar com o zagueiro Luiz Felipe, que sequer viajou com o elenco por causa de um problema muscular sofrido diante do Mirassol. Outra baixa é Cueva, suspenso por ter sido expulso com o São Paulo em sua última participação no torneio, no ano passado, diante do Rosario Central.

FICHA TÉCNICA:

RIVER PLATE-URU X SANTOS

RIVER PLATE-URU - Gastón Olveira; Claudio Herrera, Iván Silva, Agustín Ale e Luis Olivera; Maximiliano Calzada, Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche e Facundo Vigo; Mauro Da Luz e Juan Manuel Olivera. Técnico: Jorge Girdano.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jonathan Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Yeferson Soteldo e Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Germán Delfino (Fifa/Argentina).

HORÁRIO - 19h15 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Luis Franzini, em Montevidéu (Uruguai).