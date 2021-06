Em Bragança, Palmeiras deixa para trás problemas fora de campo de olho em 3ª vitória seguida

O Palmeiras vive um bom momento dentro de campo, com duas vitórias seguidas. No entanto, fora dele, o clube trabalha para que as atitudes de Lucas Lima e Patrick de Paula, afastados após terem sido flagrados em bares que funcionavam clandestinamente, além do horário permitido em São Paulo, não afetem negativamente o desempenho da equipe. Nesta quarta, às 19 horas, o desafio é contra o embalado Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

A quebra de protocolo dos jogadores provocou revolta na diretoria, que se reuniu com o elenco e reforçou que não deseja mais ver atitudes semelhantes às de Lucas Lima e Patrick de Paula - o caso do segundo foi considerado ainda mais grave internamente, já que se tratou de um episódio reincidente.

O clube lamentou a "falta de empatia e de responsabilidade", e citou que as "atitudes inadmissíveis" vão receber "o devido tratamento", aplicando as "sanções administrativas máximas" determinadas pelo seu regulamento interno. Os dois ficarão afastados dos treinamentos até determinação do departamento de futebol. Há dez dias, o Palmeiras prestou homenagens póstumas a dois de seus funcionários que morreram vítimas de covid-19.

"Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir", reconheceu Felipe Melo, um dos líderes do elenco. "Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes. Nossa direção, presidente, estão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam junto comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar para trás um atleta meu".

A ideia é fazer com que a irresponsabilidade do jovem volante e do experiente e muito criticado meio-campista não impactem na performance do time em um momento em que os comandados de Abel Braga vêm dando uma boa resposta após a eliminação vexatória para o CBR na Copa do Brasil.

O time alviverde é o quarto colocado do Brasileirão, com 10 pontos, e vem de vitórias sobre Juventude (3 a 0) e América-MG (2 a 1). Está a um ponto do Bragantino, o terceiro. Portanto, o duelo desta quarta é direto na briga pelas primeiras colocações. Dependendo dos resultados, o Palmeiras pode até alcançar a liderança.

Mas a partida em Bragança Paulista certamente não será fácil. O Bragantino está invicto no torneio e no último fim de semana derrotou o poderoso Flamengo no Maracanã. O Palmeiras pode se apegar no retrospecto recente positivo diante da equipe do interior paulista, para a qual não perde desde fevereiro de 2020. De lá para cá, foram cinco jogos e todos terminaram com vitória do time da capital, que eliminou o rival de Bragança da Copa do Brasil 2020 e do Campeonato Paulista deste ano.

Abel Ferreira segue sem poder contar com jogadores importantes, com Weverton, Viña e Gómez, que disputam a Copa América, não terá o afastado Patrick de Paula, que vinha sendo titular, mas voltar a ter à sua disposição os atacantes Rony e Breno Lopes. O primeiro foi preservado por desgaste muscular diante do América e o segundo se recuperou de uma amigdalite bacteriana. Rony tem chance de voltar a ser titular. Breno será opção entre os reservas.

Na zaga, Luan segue fora, o que deve fazer com que o técnico português mantenha Felipe Melo improvisado ao lado do jovem Renan. Também existe a opção de Abel escalar o chileno Kuscevic na zaga, o que faria o capitão retomar seu posto no meio de campo. Danilo Barbosa também é uma alternativa para os dois setores. Zé Rafael é outra possibilidade para o meio. O jovem Danilo continua fora, na parte final da transição física.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luís; Zé Rafael (Rony), Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Willian e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

HORÁRIO - 19 horas

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)