Em Brasília, Fluminense pega o Corinthians para voltar a vencer no Brasileirão

O período sem vitórias fez com que o Fluminense estacionasse na faixa intermediária da tabela de classificação, com 10 pontos. Embora tenha apenas três pontos a mais, o Corinthians iniciou a sétima rodada no G4, atrás de Internacional, Palmeiras e Grêmio.

Será o segundo jogo do Fluminense sem o centroavante Fred, que se transferiu para o Atlético Mineiro. Também revelado no América-MG, o jovem Richarlison, de 19 anos, é a esperança de gols da equipe, mas tem decepcionado. Nos primeiros 10 jogos desde que chegou às Laranjeiras, o jogador ainda não balançou as redes.

Mesmo em má fase, Richarlison está mantido entre os titulares pelo técnico Levir Culpi. Na lateral esquerda, enquanto ainda não pode contar com William Matheus, que aguarda a abertura da janela de transferências internacionais, Wellington Silva segue improvisado na posição.

Com o anúncio nesta quarta-feira de Tite como novo técnico da seleção brasileira, o Corinthians terá o interino Fábio Carille. Sobre a mudança no adversário, Levir Culpi acredita que os jogadores podem sentir a saída do treinador. "Não sei exatamente o que vai acontecer, mas pode mudar, pois somos vulneráveis emocionalmente. Temos isso. É tudo para cima ou para baixo. É o brasileiro, somos assim, não temos regularidade. As notícias podem jogar para cima ou para baixo. Pode acontecer qualquer coisa", classificou.