Em Brasília, Palmeiras encara o Flamengo para solucionar traumas recentes no Brasileirão

As memórias ruins dos confrontos recentes com o Flamengo incentivam o Palmeiras a conseguir uma história diferente no jogo desta quinta-feira, às 19h, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Derrotas marcantes, crises e demissões de técnicos fazem o time se sentir mais confiante de que agora vive um momento positivo e pode fazer diferente neste confronto direto pelo G-4.

Em quinto lugar e um ponto atrás do Flamengo, o Palmeiras vive dias de alegria pela goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians e a confortável expectativa de ter pela frente finais de Copa Libertadores e Copa do Brasil para disputar. O time do técnico Abel Ferreira só não quer ver a equipe rubro-negra conseguir estragar o ambiente, algo que fez nos últimos três últimos encontros pelo Campeonato Brasileiro.

O ano de 2019 foi marcante na história do confronto. As duas vitórias do Flamengo custaram as demissões de dois técnicos do Palmeiras. Luiz Felipe Scolari saiu depois da derrota por 3 a 0 no Maracanã, em setembro. Em dezembro o baque seria ainda pior porque após levar de 3 a 1 dentro de casa, a diretoria do Palmeiras promoveu uma grande mudança ainda com o time dentro do vestiário.

O técnico Mano Menezes e o diretor de futebol Alexandre Mattos acabaram demitidos minutos depois do apito final. A série de tropeços diante do Flamengo aumentou neste Brasileirão. No primeiro turno o time carioca estava com um surto de covid-19 no elenco e até tentou adiar o jogo no Allianz Parque. Após suspense sobre liminares e tentativas de adiamento, a partida foi confirmada.

O Flamengo com 20 jogadores infectados, sem o técnico Domènec Torrent e com somente três titulares escalou vários garotos e conseguiu empatar em 1 a 1. A atuação ruim do Palmeiras naquela tarde contribuiu para aumentar a pressão sobre o treinador Vanderlei Luxemburgo. Semanas depois, ele seria demitido depois de uma derrota dentro de casa para o Coritiba.

O zagueiro palmeirense Luan afirmou que o Palmeiras não se sente influenciado por esse histórico recente. "Cada jogo é uma história. Temos de fazer uma grande atuação, impor o nosso ritmo. O Flamengo é uma excelente equipe", afirmou. O discurso de não se deixar interferir pelos resultados também vale para se blindar de quando se trata de grandes vitórias. A goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians não gerou uma euforia prolongada.

"Esse jogo já passou. Tivemos uma conversa mais cedo para analisar o que fizemos de bom e no que temos de melhorar. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Temos agora de só pensar no Flamengo", disse Luan. O zagueiro deve atuar ao lado do chileno Kuscevic no setor.

O Palmeiras promete ir a campo com força máxima. O único desfalque é o lateral Mayke, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter sido expulso após falta violenta na partida contra o Goiás.

JOGOS TUMULTUADOS

Palmeiras 1x1 Flamengo - 2020

Empate com time bastante desfalcado do Flamengo pressiona Luxemburgo

Palmeiras 1x3 Flamengo - 2019

Derrota culmina com as demissões de Mano Menezes e Alexandre Mattos

Flamengo 3x0 Palmeiras - 2019

Resultado causa a demissão de Luiz Felipe Scolari no dia seguinte

Palmeiras 1x1 Flamengo - 2018

Briga no fim do jogo termina com dois jogadores expulsos

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO: Diego Alves (Hugo Souza); Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Sávio Sampaio (DF)

Local: Mané Garrincha

Horário: 19h

Na TV: Pay-per-view