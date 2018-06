Em busca da 1ª vitória, técnico do Grêmio faz mudanças no time B

Preocupado com os resultados do Grêmio neste início de Campeonato Gaúcho, o técnico César Bueno resolveu fazer mudanças no time B, que disputa o Estadual. O treinador sacou Guilherme Guedes, Jean Pyerre e Isaque no treino desta sexta-feira e promoveu à equipe Leonardo Gomes, Alisson e Dionathã.

Com a decisão, o treinador tirou do time três jogadores mais jovens e colocou atletas um pouco mais experientes. A meta é dar pouco mais de maturidade ao time, que vem sofrendo com erros bobos e irregularidades nas três primeiras rodadas do Gauchão.

Diante destas alterações, o time titular do Grêmio deve entrar em campo no domingo, contra o São José, escalado com Bruno Grassi; Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Leonardo; Balbino, Matheus Henrique, Pepê e Dionathã; Alisson e Lima.

Além das mudanças no time, César Bueno deu atenção especial nesta sexta a fundamentos técnicos e táticos, no coletivo que comandou pela manhã. Ele também liderou trabalho de finalizações e movimentação no sistema defensivo

O volante Rodrigo Ancheta e o atacante Dionathã treinaram normalmente nesta sexta, após virarem dúvida na quinta por conta de problemas físicos. O segundo deve ser titular no domingo.

O time principal do Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho, ainda trabalhará no período da tarde. Jogadores e comissão técnica fazem pré-temporada tardia após se reapresentarem há cerca de dez dias, por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.