Em busca da reabilitação no Brasileiro, Vasco joga contra o Avaí em Florianópolis

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Avaí, às 21h45 desta quarta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, tentando iniciar uma sequência de vitórias que o leve do atual 10.º lugar, com 33 pontos, para o grupo de classificação à Copa Libertadores - hoje, como o Cruzeiro está em quarto, o Flamengo, em sétimo lugar e seis pontos à frente, já ingressaria na fase preliminar.

Mas o Vasco não poderá contar com Luis Fabiano para vencer o Avaí. O centroavante ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito e só deve estar disponível para o clássico contra o Botafogo, neste sábado. "Luis Fabiano voltou a treinar no campo, mas ainda não está totalmente inserido no grupo. Já faz trabalho com parte do grupo. Vai fazer trabalho importante com jogadores que ficarão no Rio e com juniores. Vamos ver qual vai ser a evolução dele. A expectativa é de contar com ele no sábado", afirmou Zé Ricardo.

O técnico confirmou a volta de Wagner no lugar de Yago Pikachu, mas manteve o mistério quanto ao volante Andrey, que disputa uma vaga com Jean. Andrey treinou como titular ao lado de Wellington nos últimos dias, mas não teve a sua escalação garantida por Zé Ricardo. "Andrey consegue fazer bem como primeiro e segundo homem no meio. Tem boa chegada à frente, um bom nível de finalização. Ele entrou bem contra o Sport, perdeu um gol que quase nos deu a vitória. Nessa perspectiva estamos pensando em utilizá-lo", disse o técnico.

"Jean é quem mais participa nos desarmes, mas futebol é momento. Ninguém tem cadeira cativa. Em alguns momentos a gente precisa de uma saída de bola um pouco mais qualificada. Estamos fazendo trabalhos específicos com ele. Mas agora a gente prefere outra formação. Vamos jogar contra uma equipe difícil de enfrentar em casa", concluiu Zé Ricardo.