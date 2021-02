Em busca da recuperação, Atlético-GO tem reforço de Zé Roberto contra o Santos

O atacante Zé Roberto será a grande novidade do Atlético-GO para o confronto diante do Santos neste sábado, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele cumpriu suspensão na derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e agora faz seu retorno.

Zé Roberto entrará na vaga de Chico e formará o trio ofensivo ao lado de Janderson e Wellington Rato. O técnico Marcelo Cabo segue com uma dúvida no meio-campo, entre Willian Maranhão e Pereira. O restante do time não deverá sofrer mudanças.

Como mandante, o Atlético-GO ainda defenderá invencibilidade de dez anos contra o Santos. A última vitória do time paulista contra os goianos no Centro-Oeste foi em maio de 2010, por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Da última derrota para cá, o Atlético conseguiu três vitórias e um empate em quatro jogos.

O time ainda se segura na zona de classificação à Sul-Americana, no 13.º lugar com 45 pontos.