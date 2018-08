Em busca da recuperação na Série B, Londrina anuncia Roberto Fonseca como técnico

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina confirmou o nome do novo treinador para a sequência da competição. Trata-se do experiente Roberto Fonseca, que estava no Sampaio Corrêa. Ele assume a vaga que era de Sérgio Soares, demitido após a derrota para o Guarani por 2 a 1, na última sexta-feira.

Roberto Fonseca será apresentado nesta segunda-feira e na sequência vai ao gramado treinar o time pela primeira vez. Sua estreia será no duelo contra o Boa, na próxima sexta-feira, pela 20.ª rodada da Série B. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Júnior e Gesiel Pansiani.

A diretoria tenta apostar na identificação do treinador com o clube para buscar uma reviravolta na classificação. Afinal, o Londrina está na zona de rebaixamento, com 21 pontos, em 17.º lugar, empatado com o Brasil de Pelotas, mas perdendo no saldo de gols: -3 a -4. O time começou a competição com Marquinhos Santos no comando.

Fonseca iniciou sua carreira como zagueiro do Londrina no início dos anos 1980. Como treinador, também começou na cidade, mas na Portuguesa Londrinense. Mesmo assim, entre seus 33 clubes diferentes na carreira, Fonseca esteve à frente do Londrina em outras três oportunidades, incluindo a Série C de 2005 e o Paranaense de 2007. No Sampaio Corrêa ele conquistou, em julho, o título da Copa do Nordeste.