Em busca da titularidade, González aposta na vaga do Santos na Libertadores

Os quatro pontos que separam o Santos do Atlético Mineiro (46 a 42), que está em sexto lugar, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro não desanimam o paraguaio Derlis González. A postura do atacante é a mesma quando perguntado como se sente ao não ser escalado como titular pelo técnico Cuca.

"Todo jogador quer jogar sempre, mas temos um treinador que é o responsável por definir cada situação", afirmou o jogador, que entrou durante o clássico contra o Corinthians, no sábado passado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Derlis González explicou o motivo de o Santos com Cuca ter melhorado tanto o desempenho no Brasileirão, a ponto de disputar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. "Entendemos o que o Cuca queria desde o seu primeiro dia no clube. Tudo que ele queria mudar na equipe. As coisas aconteceram e agora esperamos conseguir a classificação para a Libertadores", disse o jogador.

O paraguaio não sabe se será titular na próxima segunda-feira contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 30.ª rodada do Brasileirão. "Sempre estarei preparado para quando o técnico precisar de mim".