Em busca da vaga, Luis Enrique diz que Espanha tem duelo 'vital' com Croácia

A Espanha visita a Croácia nesta quinta-feira, em Zagreb, precisando de uma vitória para garantir vaga às semifinais da primeira divisão da Liga das Nações da Uefa. Depois da decepção na última Copa do Mundo, em que caiu nas oitavas de final, o país precisa dar uma resposta à torcida, por isso, Luis Enrique considerou "vital" a partida desta semana.

"É a primeira partida em que será tudo ou nada. Se ganharmos, nos classificamos. E se não, teríamos alguma opção. Mas é um jogo vital para nós", declarou em entrevista coletiva nesta quarta.

Com seis pontos em três jogos, os espanhóis desperdiçaram a chance de garantir vaga antecipada na última rodada, ao perderem para a Inglaterra mesmo atuando em casa. Agora, enfrentam uma Croácia que tem apenas um ponto e também precisa do triunfo para seguir sonhando com a classificação.

"O torneio é curto e te permite alguns tropeços. Por exemplo, a Croácia, se ganhar os dois jogos, é líder. Tentaremos selar a vaga", comentou. "Veremos amanhã o que eles (Croácia) vão fazer. Estou seguro de que vão atacar, porque não lhes interessa outro resultado que não a vitória."

As três seleções da chave ainda estão vivas na briga pela vaga. Se vencer na quinta, a Espanha está classificada. Em caso de empate, a Inglaterra ainda pode se classificar. Se a Croácia vencer, croatas e ingleses se enfrentam na última rodada, domingo, em Wembley, precisando da vitória para avançar.