Em busca de adaptação, Ganso fica fora de relacionados do Sevilla para clássico

O início de trajetória de Paulo Henrique Ganso no Sevilla não está sendo fácil. Ainda em busca da adaptação ao futebol espanhol e sofrendo com as atuações abaixo do esperado neste começo de temporada, o brasileiro foi deixado de fora da lista de relacionados para o clássico da cidade diante do Betis, nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Ganso foi titular do Sevilla no último sábado e atuou ao longo dos 90 minutos no decepcionante empate por 1 a 1 diante do Eibar. Mesmo atuando fora de casa, o Sevilla saiu na frente e chegou a ficar com dois jogadores a mais, mas cedeu a igualdade ao adversário. Ganso pouco apareceu e chegou a perder chance clara nos últimos minutos.

Apesar disso, esperava-se que o brasileiro ao menos fosse relacionado para o clássico desta terça. Até porque ele não sofreu qualquer problema físico ao longo da partida. A imprensa da cidade cravou que a opção do técnico Jorge Sampaoli por deixá-lo de fora da partida foi mesmo técnica.

Sampaoli, aliás, realizou outras alterações na lista de relacionados para o clássico. Ainda tentando impor seu estilo na equipe, o treinador argentino excluiu cinco jogadores que foram titulares diante do Eibar. Além de Ganso, o zagueiro Kolo e o atacante Ben Yedder, por opção, o zagueiro Rami e o meio-campista Carriço, lesionados, ficaram de fora. Por outro lado, o francês Samir Nasri foi incluído e pode voltar a jogar.