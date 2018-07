Em busca de afirmação, Botafogo encara o Volta Redonda pelo Carioca

Após a vitória suada na estreia, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, em Volta Redonda (RJ), em busca de afirmação no Campeonato Carioca. O time que encara o Volta Redonda, pela segunda rodada, no estádio Raulino de Oliveira, será o mesmo da partida inaugural da temporada. As mudanças ficarão para o banco de reservas.

No último treino antes da partida, nesta terça-feira, o técnico René Simões recebeu a confirmação de que poderá promover a estreia do meia Tomas, contratado junto ao J. Malucelli - ele atuou pelo Boa na temporada passada. O jogador já vinha treinando com o grupo e foi regularizado na Federação de Futebol do Rio (Ferj). Tomas, contudo, ficará aguardando uma oportunidade no banco.

Por outro lado, o técnico não poderá contar com Jobson. O atacante sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e, avaliado pelos médicos, acabou vetado para a partida. Jobson nem sequer viajou com o grupo para Volta Redonda.

Apesar de ser reserva neste início de temporada, Jobson demonstrou que pode ser peça importante para René Simões. No último sábado, contra o Boavista, ele entrou no segundo tempo e deu mais velocidade ao ataque.