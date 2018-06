Em busca de afirmação, São Paulo e Santos fazem clássico da instabilidade

São Paulo e Santos duelam neste domingo com a esperança de dar fim às oscilações que marcaram a temporada dos dois clubes até aqui. Eliminados a um passo da final no Campeonato Paulista, ambos têm um início de Brasileirão pouco animador.

Apesar de invictos, os tricolores vêm de quatro empates seguidos e só venceram uma vez no Nacional. Caíram para o Atlético-PR precocemente na Copa do Brasil e tiveram de suar para bater o Rosario Central na 1.ª fase da Copa Sul-Americana.

Os santistas sobrevivem na Libertadores e na Copa do Brasil, mas as duas derrotas no Nacional - com direito a goleada por 5 a 1 diante do Grêmio, além de 1 a 0 para o Bahia -, ligaram o sinal de alerta do torcedor, que começa a perder a paciência com o técnico Jair Ventura.

No ataque dos dois times, peças que personificam estas oscilações do início de ano. De volta a campo com os mandantes recuperado de lesão, Diego Souza teve dificuldades para encontrar seu espaço no São Paulo. Pressionado pela torcida, chegou a ter seu nome envolvido numa possível transferência para o Vasco - isso poucos meses depois de chegar com status de grande contratação. Mas reergueu-se e hoje é artilheiro do time com cinco gols, e principal esperança dos tricolores para o clássico.

Na equipe da baixada, quem tenta provar sua volta por cima é Gabriel. De volta à Vila também como principal reforço do ano, ficou oito jogos sem marcar, e passou a ser questionado pela torcida, na cola do jogador pedindo que ele se lembrasse do apelido: Gabigol. Agora, espera fazer novamente a diferença diante do São Paulo, como foi na única derrota que os tricolores tiveram em casa neste ano - 1 a 0 na fase de grupos do Estadual.

Do lado são-paulino, o comandante Diego Aguirre pede clima de final. “Além de ser um clássico, significa muito para a posição na tabela e para o futuro, pegar confiança. É um jogo que temos de jogar como uma final.”

Os visitantes querem dar início a uma sequência de vitórias. “Sei tudo o que envolve o clássico. A cabeça 100% focada no São Paulo. Ganhamos deles no Morumbi pelo Paulistão”, analisa o atacante Rodrygo. “A gente vem buscando a todo momento uma sequência de vitórias. Está faltando, mas conseguiremos.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Santos

São Paulo: Sidão; Régis, A. Martins (Arboleda), B. Alves e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; L. Fernandes (Shaylon), Diego Souza e Everton. Técnico: Diego Aguirre.

Santos: Vanderlei; V. Ferraz, L. Veríssimo, D. Braz e Dodô; Alison, J. Mota e V. Bueno; Gabriel, E. Sasha e Rodrygo. Técnico: Jair Ventura.

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.