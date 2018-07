Em busca de apoio, Palmeiras reduz preço de ingressos Precisando vencer para tentar escapar do rebaixamento para a Série B, o Palmeiras decidiu reduzir o preço dos ingressos para a partida diante do Botafogo, no dia 4 de novembro, um domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O ingresso de arquibancada, que custou R$ 30 nos dois últimos jogos lá, agora custa R$ 20, uma redução de 50%.