Em busca de CEO, Botafogo contrata consultoria para fazer processo seletivo

O Botafogo tomou uma decisão incomum no futebol para definir quem vai ocupar o cargo de diretor executivo (CEO) do clube. O novo presidente, Durcesio Mello, contratou uma empresa especializada na seleção de executivos de alta gestão para definir quem vai assumir o comando. O Botafogo vive uma grave crise financeira e tem estudado variadas formas de se reestruturar.

O clube carioca contratou uma empresa chamada Exec, empresa com 11 anos de atuação e uma das maiores do Brasil na área de recursos humanos e seleção de executivos. O sócio da Exec, Lúcio Daniel, iniciou o processo seletivo para definir o novo CEO do Botafogo na última segunda-feira e vai terminar a análise dos candidatos até o fim do mês. A etapa final será apresentar uma lista tríplice ao presidente do clube para a escolha final de quem vai cuidar da gestão.

O Botafogo pretende encontrar um profissional capaz de liderar principalmente três setores: administrativo, futebol e comercial. Apesar da grave crise financeira, o time carioca pretende fazer uma gestão mais profissional e marcada por princípios empresariais, como governança corporativa e responsabilidade financeira no pagamento dos compromissos.

A escolha de uma consultoria para definir o CEO é algo inédito no futebol brasileiro. Em geral os clubes definem o nomeado para este cargo a partir de indicações. O novo contratado para a função estará na hierarquia abaixo apenas do novo presidente, Durcesio Mello, e do seu vice, Vinicius Assumpção.